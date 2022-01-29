Контролируемое Западом НАБУ показало Зеленскому его будущее, — Кушнир

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намекнуло, что сможет уничтожить вертикаль центральной власти в Украине за несколько месяцев, просто следуя букве закона. Об этом политический эксперт Светлана Кушнир написала в своем ФБ, комментируя задержание на взятке в полмиллиона гривен народного депутата из «Слуги народа» Сергея Кузьминых.
«Сработали НАБУ, САП, показали, что если хотят, то могут! Давайте не забывать, что вся вертикаль власти центральной в Украине (как и горизонталь местного самоуправления) во многом это кумовство, коррупция, схематоз и договорняки. Сегодня НАБУ нетривиально намекнуло, что сможет уничтожить ее в течение нескольких месяцев, просто следуя букве закона. Дело по зарплатам в конвертах расследует НАБУ. Если завтра ему дадут „зеленый“ свет, то мы увидим задержание не одного, а доброй сотни нардепов „Слуги народа“ и уголовные дела», — написала она.
По словам эксперта, «махинации на проекте президента „Большая стройка“ — вот вам еще сотня уголовных дел».
«Олег Татаров, брат Ермака Денис, люди из ближайшего окружения президента, наживающиеся на бюджете тотчас будут за решеткой. Думаю, что сигнал от посольства США Зеленскому стал понятен. Ведь с момента создания Нацбюро явно ориентируется и управляется через амбассаду. В общем, я вам не завидую. Тут Гарант изголялся в красноречии перед иностранными журналистами и призывал к единству перед лицом угроз и вызовов. И такой громкий арест депутата президентской фракции НАБУ во время пресс-конференции Зеленского — это жесткий удар для власти в ситуации, когда она борется со свалившимися на нее ответственностью и кризисом, возможной войной», — полагает Кушнир.
Политический эксперт считает, что столь громкий скандал, в котором замешана президентская политическая сила, именно сейчас ей некстати.
«А теперь вспомните, что именно Запад требует в управление всю правоохранительную вертикаль, включая САП и суды. И планы у них явно не миротворческие», — отметила Кушнир.
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