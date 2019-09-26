Мэр Днепра на сессии обматерил любопытного депутата

На сессии горсовета Днепра депутат Александр Куприенко задал вопрос, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуется на сайте горсовета. В ответ мэр города выругался матом. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

«Насколько я знаю, мы все это выставляем на Prozorro. Вы знаете о системе Prozorro, которая по своим данным нашу территориальную громаду ставит на четвертое место по прозрачности в стране? Знаете? Да? Тогда на*уя вы такие вопросы задаете тупые?», — резко ответил Филатов.

Депутаты горсовета отреагировали аплодисментами на матерные слова городского головы.

Напомним, что ранее мэр Харькова Геннадий Кернес в сессионном зале обматерил экс-депутата, который выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте.