Минздрав проведет внутренний кадровый аудит

В Министерстве охраны здоровья Украины планируют провести внутренний кадровый аудит. Об этом заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая в Facebook.

По словам Скалецкой, в результате кадрового аудита в министерстве должны остаться работать наиболее эффективные сотрудники.

«В Минздраве будет проводиться аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие — на выход», — сообщила глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав провел аудит в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок. Целью аудита было провести качественную проверку и вернуть доверие граждан к врачам.