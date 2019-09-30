Зеленский посетил учения МВД

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в тактико-специальных учениях органов МВД.

В мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел и иностранные делегации, сообщает Укринформ.

Учения проходят в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений (военная часть 3070 Нацгвардии Украины, с. Старое, Бориспольский район).