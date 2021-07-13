Зеленский уже нашел замену Авакову

Президент Владимир Зеленский предложил на фракции кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.
Монастырский – депутат «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Напомним, ранее сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.
Его заявление появилось на сайте МВД.
«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины“ подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!», — написал министр.
Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Он является единственным министром, пришедшем после смены власти в Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста до настоящего времени. Авакову удавалось сохранять должность, несмотря на неоднократную смену состава правительства.
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