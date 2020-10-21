МВД обещает не допустить срыва опроса Зеленского

У полиции есть определенные предостережения относительно того, что всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского могут сорвать. Несмотря на это заместитель главы МВД Антон Геращенко пообещал, что этого не произойдет.

«Определенные предостережения сейчас у нас есть в день выборов в связи с объявленным Президентом Украины опросом, который должен быть по большому количеству избирательных участков. Вы знаете, что есть призывы фактически сорвать этот опрос, и задача полиции соблюдать общественный порядок и не допускать каких-либо незаконных действий, и никакого насилия», — сказал Геращенко во время онлайн-марафона «Местные выборы 2020. На финишной прямой».

Правоохранители, по словам Геращенко, уже готовы к проведению выборов, которые должны состояться «более-менее спокойно».

Напомним, 13 октября в эфире ряда украинских телеканалов и в YouTube появилось видеообращение Владимира Зеленского к гражданам, в котором он анонсировал проведение 25 октября общенационального опроса. По его словам, оно должно стать первым шагом к проведению всеукраинского референдума.

В Офисе президента утверждают, что у этого опроса не будет прямых юридических последствий.