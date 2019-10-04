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Украинцы категорически против легализации игорного бизнеса

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Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный 27-30 сентября.

«Только 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без ограничений, 27% — поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию при каких либо условиях», — отмечается в исследовании.

Женщины чаще мужчин отвечали, что не поддерживают легализацию игорного бизнеса. Также против легализации чаще высказывались люди в возрасте старше 51 года, малообеспеченные и бедные.

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Опрос проводился среди населения от 18 лет и старше. Опросили 2000 респондентов путем личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

игорный бизнес, опрос
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