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Большинство украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса

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Большинство украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 16-17 июля 2020 года.

«Легализация игорного бизнеса и введения рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают — около четверти. Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос», — говорится в сообщении.

Опрос проводился 15-17 июля 2020 года среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, согласно тексту принятого законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:

  • азартных игр в игорных заведениях казино;
  • азартных игр казино в сети интернет;
  • букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;
  • азартных игр в залах игровых автоматов;
  • азартных игр в покер в сети интернет.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино — в отелях категории «пять звезд» с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева — не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева — не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.

Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.

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Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Правительство будет определять, кто будет регулятором игорного рынка. Теоретически это может быть и Министерство финансов, которое сейчас отвечает за это направление, или новосозданный орган — комиссия или любой другой ЦОИВ. Все будет зависеть от отдельного решения Кабмина.

игорный бизнес, опрос
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