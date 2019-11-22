Украинцы хотят оставить лотереи, а к букмекерам и казино относятся негативно, - опрос

Большинство украинцев (58%) не хотят, чтобы игорный бизнес был легализован. При этом почти половина совершеннолетних жителей Украины (48%) лояльно настроены по отношению к классическим лотереям. Такие данные приводит 112.ua со ссылкой на результаты социологического исследования «Динамика отношения украинцев к игорному бизнесу», проведенного группой Рейтинг.

«Наихудшее отношение в украинцев — к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%)», — уточняет 112.ua.

Исследование Рейтинга показало, что всего 11% опрошенных хотят легализовать игорный бизнес в Украине без всяких ограничений, 27% могут согласиться на легализацию, если будут созданы специальные зоны для азартных игр.

Издание приводит также мнение эксперта Украинского Института Будущего по правоохранительной и судебной системе Александра Чебаненко, который заявил, что Кабинет министров в своем законопроекте № 2285 предлагает легализовать букмекерскую деятельность в Украине по правилам, противоречащим европейскому законодательству.

«Вызывают озабоченность нормы законопроекта, которые фактически дают разрешение иностранным юридическим лицам (в том числе офшорным) вести букмекерскую деятельность на территории Украины (включая компании из страны-агрессора)», — приводит слова Чебаненко 112.ua.

Группой Рейтинг были опрошены жители Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,2%.