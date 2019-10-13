Российская авиация в Сирии бомбит больницы, - NYT

Авиация Российской Федерации осуществляет авиаудары не только по военным объектам, но и гражданским больницам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания The New York Times.
В ходе расследования было выявлено, что не менее четырех гражданских госпиталей пострадали от атак россиян.
«Военно-воздушные силы РФ неоднократно наносили удары по больницам в Сирии, чтобы подавить остатки очагов сопротивления президенту Башару Асаду», — говорится в заключении расследования.
Анализ ранее не опубликованных радиозапись переговоров пилотов ВВС РФ, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей позволило The Times отследить атаки руссиян на четыре больницы, которые были совершенны в течение всего 12 часов в мае, и идентифицировать российских пилотов, которые это сделали.
Россию уже давно обвиняют в совершении систематических нападений на больницы в районах, которые контролируют повстанцы, как часть стратегии помощи своему союзнику диктатору Башару Асаду.
Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобные атаки — начиная с 2011 года, и 266 — с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.
Данные служб авианаблюдений от 5 и 6 мая позволили идентифицировать российских пилотов, а аудиозаписи переговоров российских ВВС этого дня подтверждают каждый обстрел. Видео, полученное от свидетелей и проверенное The Times, подтвердило осуществление трех авиаударов.
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