Латвия поддерживает Украину в вопросах «Северного потока – 2»

Латвия на всех площадках выступала против проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министром Латвийской Республики Кришьянис Кариньш во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Латвии.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил премьер-министра Латвии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и позицию относительно санкций против России.

«Для нас очень важен этот визит. Сегодня наш приоритет — прекращение войны. И очень важно, чтобы у нас была помощь Европы, наших друзей, которые совместно и честно нас поддерживают», — отметил Зеленский.

Сообщается, что на переговорах было отмечено постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинского-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Зеленский сообщил латвийской стороне о шагах украинской власти, совершенные с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и возможности для инвестиций.

Президент Украины также отметил актуальность привлечения дальнейшей экспертной помощи Латвии, использование латвийского опыта для реализации реформ в Украине в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Риге провел встречу с президентом Латвии Егилсом Левитсом. Сообщается, что официальная встреча между президентами состоялась у Рижского замка — официальной резиденции президента Латвии.