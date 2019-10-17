Рада приняла закон о количестве депутатских запросов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 1036-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов», передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 248 депутатов Рады.

Так, к первому чтению в документе предлагалось установить, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. Ко второму чтению профильный комитет оставил эту норму.

Однако в ходе рассмотрения документа в сессионном зале нардепы поддержали правку, которую отклонил комитет, о внесении не более десяти запросов от одного нардепа на одной пленарной неделе. За правку проголосовали 304 депутата ВР.

Напомним, данный закон парламентарии приняли за основу 13 сентября.