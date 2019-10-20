В Каталонии за неделю протестов задержаны почти 200 человек

Почти 200 человек задержаны с начала протестов в Каталонии, вызванных решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости в 2017 году, заявил и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в воскресенье.
По данным МВД, за время протестов, начавшихся в понедельник, пострадали 288 сотрудников правоохранительных органов, включая как сотрудников национальной полиции и городской гвардии.
«Числа этой недели: 288 сотрудников пострадали, 194 задержанных (18 находятся в предварительном заключении), 267 транспортных средств полиции повреждены», — заявил Гранде-Марласка.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного по мнению центральных властей референдума о независимости в 2017 году. Девять человек получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
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