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В Чехии раскрыли агентурную сеть РФ

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В Чехии раскрыли агентурную сеть РФ

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в понедельник в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с заявлением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло действовавшую на чешской территории сеть агентов, работавших на российские спецслужбы.

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью, — приводит его слова сайт пражской газеты Mlada fronta DNES. — Расследование ее деятельности продолжается. Мы воспрепятствовали разведывательной деятельности на территории Чехии. Агентурная сеть была частью более длинной цепочки, которую россияне использовали в Чехии и готовили к использованию в иных странах Европы».

Коуделка утверждает, что агентурная сеть создавалась ФСБ. «Она состояла из лиц, имеющих связи с российскими спецслужбами. Она финансировалась из России и российским посольством в Чехии», — утверждает глава контрразведки.

Других подробностей он не предоставил. Данная информация, по его словам, будет включена в годовой отчет о деятельности чешской контрразведки, открытая для общественности часть которого будет опубликована до конца текущего года.

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Между тем, как утверждает пражский еженедельник Respekt, агентурная сеть осуществляла хакерские атаки на цели в республике и состояла из нескольких граждан РФ и выходцев из России, получивших гражданство Чехии. По данным еженедельника, она действовала под прикрытием двух коммерческих компаний, зарегистрированных в Праге и продававших компьютеры и программное обеспечение.

Россия, Чехия, шпионаж
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