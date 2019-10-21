В Чехии раскрыли агентурную сеть РФ

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в понедельник в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с заявлением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло действовавшую на чешской территории сеть агентов, работавших на российские спецслужбы.
«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью, — приводит его слова сайт пражской газеты Mlada fronta DNES. — Расследование ее деятельности продолжается. Мы воспрепятствовали разведывательной деятельности на территории Чехии. Агентурная сеть была частью более длинной цепочки, которую россияне использовали в Чехии и готовили к использованию в иных странах Европы».
Коуделка утверждает, что агентурная сеть создавалась ФСБ. «Она состояла из лиц, имеющих связи с российскими спецслужбами. Она финансировалась из России и российским посольством в Чехии», — утверждает глава контрразведки.
Других подробностей он не предоставил. Данная информация, по его словам, будет включена в годовой отчет о деятельности чешской контрразведки, открытая для общественности часть которого будет опубликована до конца текущего года.
Между тем, как утверждает пражский еженедельник Respekt, агентурная сеть осуществляла хакерские атаки на цели в республике и состояла из нескольких граждан РФ и выходцев из России, получивших гражданство Чехии. По данным еженедельника, она действовала под прикрытием двух коммерческих компаний, зарегистрированных в Праге и продававших компьютеры и программное обеспечение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016