В Украине снова туман, днем прогреет до +24

В Украине в среду, 23 октября, сохранится теплая и бездождевая погода, ночью и утром в Украине туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«23 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в Украине туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с», — говорится в сообщении.

Температура днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.

В Киеве и Киевской области 23 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман.

Температура в столице днем 16-18° тепла; по области 16-21° тепла.