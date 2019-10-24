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Проверенные СМИ интернет магазины парфюмерии не несут ответственности за свой товар, - расследование

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Проверенные СМИ интернет магазины парфюмерии не несут ответственности за свой товар, - расследование

Журналисты «Апострофа» во время журналистского расследования обнаружили, что работа крупнейших интернет-магазинов по продаже парфюмерии и косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.ua не соответствует законодательству Украины.

Управляющий партнер юридической компании V.I.P. Consulting, Богдан Яблонский, проанализировав результаты расследования, считает, что указанные интернет-магазины избегают оплаты налогов и максимально скрывают данные о реальном продавце. В случае приобретения некачественного или даже опасного товара — покупателю не к кому апеллировать. ФЛП и ООО, указанные в документах при приобретении духов или косметики, не несут никакой юридической ответственности, — объясняет юрист.

Если приобретенная в интернете косметика навредила вашему здоровью, вы не сможете предъявить претензии ни одному лицу: интернет-магазин по документам не участвует в процессе купли-продажи; производитель не компенсирует вам ущерб (нет возможности подтвердить подлинность товара); физическое лицо предприниматель (указанное в чеке) считается лишь посредником, — об этом говорится в журналистском исследовании.

На сайте makeup.com.ua формальным юридическим лицом, которое осуществляет продажи, является ООО «Мейкап». Но, при оплате наличными и картой, журналисты получили «товарный чек» от ФЛП Давыденко А.М., который указан не продавцом, а «поставщиком» товара, действующим по «договору поручения». Получатель в бумажке не указан, идентифицировать реального продавца невозможно, ООО «Мейкап» с формальной точки зрения никакого отношения к ситуации не имеет. А сама операция передачи средств не является юридически куплей-продажей.

При покупке через почтового оператора получателем средств оказался ООО «Вейкап Трейдинг» (а не ООО «Мейкап», как указано на сайте), основанное кипрским оффшором. Покупатель не сможет предъявить претензии производителю, ведь вы никак не докажете, что покупали его оригинальный товар. ООО «Мейкап» может не отвечать по претензиям, ведь оно даже не указано в чеке, а ФЛП является лишь посредником, который кому-то передает деньги и формально не имеет никакого отношения к содержанию переданного вам пакета, — говорится в журналистском расследовании.

На сайте parfums.ua вообще нет никакой информации о продавце. При оплате наличными журналисты получили бумажку без информации о названии товара и продавца. При оплате картой — получили также формальную бумажку, но уже с логотипами parfums.ua. Купить товар безналичным способом на сайте parfums.ua вообще не удалось. В случае покупки через почтового оператора получателем средств оказалось физическое лицо Владимир Ветошкин. По мнению журналистов, таким образом владельцы магазина уклоняются от уплаты налогов и избегают ответственности перед покупателями.

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На сайте notino.ua информация о продавце отсутствует, но в разделе «торговые условия», указано, что оператором сайта notino.ua является ООО «Notino», зарегистрированное в Чехии. В ходе контрольных закупок было выявлено, что непосредственным получателем средств от отечественных покупателей является украинское-канадское СП «Росан». Фактически, СП «Росан» ничего не продает, а только занимается организацией доставки товаров для клиентов notino.ua. Юридической ответственности перед украинскими покупателями — никакой.

Сейчас редакция издания «Апостроф» подготовила ряд собственных запросов в соответствующие органы государственной власти касательно выявленных фактов.

парфюмерия, косметика, интернет-магазин
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