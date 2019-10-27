Консерваторы обойдут лейбористов в случае возможных выборов в Британии

Консервативная партия Великобритании увеличила свой рейтинг на прошлой неделе и имеет преимущество в 16% над оппозиционной Лейбористской партией.
Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствует опрос телеканала Sky News.
Опрос, проведенный со среды по пятницу, показал, что поддержка консерваторов достигла 40%, а лейбористов — 24%.
Поддержка консерваторов выросла на 3% по сравнению с опросом на прошлой неделей, в то время как результат лейбористов не изменился.
Либерал-демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, в то время как партия Brexit Найджела Фараджа получила 10%.
Премьер-министр Борис Джонсон в настоящее время призывает депутатов поддержать назначение всеобщих выборов на 12 декабря.
Для принятия такого решения необходимы голоса двух третей депутатов, однако ожидается, что многие оппозиционные политики либо выступят против, либо воздержатся при голосовании, назначенном на понедельник.
Как известно, британские депутаты затормозили рассмотрение соглашения о Brexit, в связи с чем премьер Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.
Палата общин британского парламента предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.
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