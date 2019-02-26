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Британские лейбористы не против провести второй рефередум по Brexit

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Британские лейбористы не против провести второй рефередум по Brexit

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в понедельник заявил, что его партия поддерживает проведение второго референдума о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

В связи с тем, что до выхода Великобритании из ЕС 29 марта осталась только чуть больше месяца, премьер-министр Тереза Мэй пытается изменить соглашение о выходе, о котором она договорилась с Брюсселем, чтобы выйти из «тупика» в парламенте.

Решение Лейбористской партии может подорвать ее надежды на получение поддержки пересмотренной сделки на голосовании, которое она обещала провести до 12 марта.

Парламент должен обсудить и проголосовать в среду следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Лейбористы заявили, что внесут поправку, которая призывает правительство внести их предложения по Brexit. К ним, в частности, входят постоянный таможенный союз с ЕС и тесная связь с единым рынком блока.

«Если парламент отклонит наш план, то Лейбористская партия выполнит обещание, которое мы дали на нашей ежегодной конференции, и поддержит всенародный опрос», — заявил представитель Лейбористской партии Кейр Стармер.

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Ожидается, что парламент не поддержит план Лейбористской партии по Brexit. Также остается неясным, есть ли в парламенте большинство в пользу проведения второго референдума.

Источник

Brexit, лейбористы
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