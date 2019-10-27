Операция США по ликвидацией главаря ИГ продолжалась четыре часа

Операция вооруженных сил США, в ходе которой предположительно был ликвидирован главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, продолжалась около четырех часов. Об этом сообщает в воскресенье Анатолийское агентство со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция.
Со слов источника, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. Сначала американские вертолеты в течение полутора часов наносили удары по позициям боевиков вблизи населенного пункта Бариша в провинции Идлиб. В операции также были задействованы два ударных беспилотных летательных аппарата. Затем к боевым действиям подключились десантники США.
Как сообщил ранее со ссылкой на собственные источники журнал «Ньюсуик», американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в провинции Идлиб они уничтожили главаря ИГ. По данным издания, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади. В ближайшие часы с официальным заявлением из Белого дома должен выступить президент США Дональд Трамп. Ранее американский лидер написал на своей странице в «Твиттере» об «очень значительном событии», которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
Отметим, что версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.
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