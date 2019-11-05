В Нидерландах протестируют поезд Alstom, работающий на водороде

В первом квартале 2020 года в Нидерландах начнется тестирование водородного поезда Coradia iLint производства французской компании Alstom. Впервые такой поезд будет работать за пределами Германии, где с прошлого года Coradia iLint эксплуатируются в коммерческом режиме.
Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию французского производителя подвижного состава, договоренность о пилотном проекте была достигнута между Alstom, региональным ж/д оператором в провинции Гронинген Arriva, нидерландским оператором ж/д инфраструктуры ProRail и энергетической компанией Engie.
Тестирование будет проходить на отрезке между Гронингеном и Леэварденом. Поезд будут эксплуатировать на скорости до 140 км/ч. Целью тестирования является демонстрация возможностей водородного поезда, который в перспективе мог бы заменить дизельные поезда на неэлектрифицированных участках железной дороги в Нидерландах.
Напомним, что сейчас два моторвагонных поезда Coradia iLint производства Alstom находятся в регулярной эксплуатации на сети Elbe-Weser в земле Нижняя Саксония. Мировая премьера первого водородного поезда состоялась в сентябре прошлого года. Поезда курсируют по маршруту Куксхафен (на берегу Северного моря) — Бремерхафен — Бремерферде — Букстехуде (в окрестностях Гамбурга). На данном примерно 100-километровом направлении водородные поезда должны со временем заменить все дизельные поезда, которые здесь эксплуатриует компания EVB.
В мае 2019 года компания Fahma, дочернее предприятие Транспортного объединения региона Рейн-Майн (RMV) заключила контракт с Alstom на поставку и обслуживание 27 водородных поездов. Поезда планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Они заменят дизель-поезда на маршрутах Херст — Бад-Зоден, Франкфурт-на Майне — Кенигштайн, Франкфурт-на-Майне — Бад-Хомбург — Брандоберндорф, а также Фридрихсдорф — Фридберг.
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