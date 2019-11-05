В Минфине рассчитывают сократить госдолг Украины в 2020 году до 52,4% ВВП

Прямой и гарантированный государством долг Украины в 2020 году сократится до 52,4%, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«...Наша цель по долгу — снизить его до 52,4% ВВП. Успех в приватизации может помочь сократить этот показатель более кардинально», — написала Макарова в Facebook во вторник.

Согласно сообщению Минфина, доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год предусматривает объем государственного долга в гривневом эквиваленте на уровне 2,045 трлн грн, что составит 45,3% прогнозного ВВП.

«Объем платежей по погашению государственного внешнего долга — 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга — 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн», — указал Минфин в сообщении.