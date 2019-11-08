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Институт русского языка назвал слово года

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Институт русского языка назвал слово года

Наиболее употребляемым словом года в русскоязычных медиа в 2019 году стало слово «пожар». Об этом говорится в исследовании российского Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил российским СМИ научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий. По его словам, частое употребление этого слова также подпитывалось вниманием СМИ к протестам в Москве, Париже и Гонконге.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял «протест», говорится в исследовании.

Частотность употребления ключевых слов сравнивалась с этим же показателем в течение трех последних лет. Так слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще, а слово «протест» — в три раза.

В прошлом году словом года по версии Института русского языка им. Пушкина стал «шпиль» - в связи с ажиотажем вокруг «дела Скрипалей» частотность его употребления сильно выросла.

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Напомним, что толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

Как отмечается на сайте издания, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.

В последующие годы экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.

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Пятница, 8 ноября 2019
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