Институт русского языка назвал слово года

Наиболее употребляемым словом года в русскоязычных медиа в 2019 году стало слово «пожар». Об этом говорится в исследовании российского Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями — пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири», — заявил российским СМИ научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий. По его словам, частое употребление этого слова также подпитывалось вниманием СМИ к протестам в Москве, Париже и Гонконге.

Второе место в рейтинге наиболее употребляемых слов занял «протест», говорится в исследовании.

Частотность употребления ключевых слов сравнивалась с этим же показателем в течение трех последних лет. Так слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще, а слово «протест» — в три раза.

В прошлом году словом года по версии Института русского языка им. Пушкина стал «шпиль» - в связи с ажиотажем вокруг «дела Скрипалей» частотность его употребления сильно выросла.

Напомним, что толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

Как отмечается на сайте издания, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году.

В последующие годы экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.