Украинцам обещают теплые но сырые выходные

В Украине в субботу местами пройдут дожди, температура ночью 6-11°, днем до 18°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Днем местами на севере страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В Карпатах, южных и восточных областях утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с . Температура 13-18°, в южной части до 21°, на севере Левобережья 9-14°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области в субботу небольшой дождь (днем местами). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура 15-17°, на Киевщине 13-18°.
Согласно прогнозу, 10 ноября без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем в большинстве западных областей дождь. 11 ноября в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в восточных и западных областях ночью 3-8° тепла, днем 10-15° (11 ноября на западе 7-12°); на остальной территории ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, днем 13-18°, на юге страны до 21°, 11 ноября в северных областях 10-15°.
На Киевщине 10 ноября осадки не ожидаются, 11 ноября — небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 10 ноября 13-18°, 11 ноября 10-15°.
Синоптики на 12 — 13 ноября осадков не прогнозируют, лишь 13 ноября днем на западе страны местами небольшой дождь. Температура ночью 2-8°, днем 8-14°. На Киевщине 12 — 13 ноября без осадков. Температура ночью 2-7°, днем 8-13°.
Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, в Украине преимущественно без осадков, лишь 16-17 ноября в Карпатах и Закарпатье небольшие дожди. Температура ночью 3-9° тепла, днем 8-14°, на западе и юге страны до 17°.
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