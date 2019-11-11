Нардеп заявил о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

С мая 2014 по октябрь 2015 года компания «Burisma» перечислила на компании «Rosemont» 4 млн 817 тыс. долл, а последняя перечислила уже на счета сына бывшего вице-президента Джо Байдена — Хантера вознаграждение в размере 871 тыс. долл., сообщил народный депутат Андрей Деркач в видео-блоге в Фейсбук.

«Это официальная выписка из Morgan Stanley. Morgan Stanley — это один из крупнейших банковских холдингов США. В этой выписке показано движение средств за полтора года (с мая 2014-го по октябрь 2016-го) компании Rosemont Seneca Boa, владельцем которой является Девон Арчер. Согласно банковской выписке, с мая 2014 по октябрь 2015 компания Burisma перечислила на компанию Rosemont 4 млн 817 тыс долларов, а Rosemont перечислила уже на счета Байдена вознаграждение в размере 871 тыс. долларов», — сказал Деркач, продемонстрировав официальную выписку от одного из банковских холдингов США Morgan Stanley.

По его словам, в помощь следствию он обнародовал новые документы по международной коррупции, переданные ему журналистами-расследователями в рамках 11 уголовных производств.

Деркач напомнил, что всего, по имеющимся у него данным из отчета Подразделения финансовой разведки Латвии, в пользу двух офшорных компаний-прокладок, а также Хантера Байдена с партнерами компания «Burisma» выплатила не менее 16,5 млн долларов.

«Подразделение финансовой разведки Латвии, передало материалы в ГПУ и Госфинмониторинг Украины о том, что Роберт Хантер Байден может быть причастен к коррупционным действиям. На тот момент Генпрокурор Виктор Шокин требует от НАБУ начать расследование дел по международной коррупции, а именно деятельности Burisma и Злочевского. Момент, когда Шокин требовал от НАБУ расследовать факты международной коррупции, совпал с приездом в Украину вице-президента США Джо Байдена. А от Байдена зависел 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине», — сообщил Деркач.

По словам нардепа, Джо Байден стоял перед выбором: подсказать сыну выйти из сомнительной компании, которая фигурирует в 11 уголовных производствах правоохранительных органов Украины и других стран, либо позволить сыну продолжать получать долю из 16,5 млн долларов от Burisma через прокладку Rosemont Seneca Сенека.

«Дальнейшее игнорирование фактов международной коррупции со стороны ГПУ и дальнейшее бездействие по передаче документов в Минюст США приведет к судебным искам со стороны журналистов-расследователей, экспертов и народных депутатов. Господин Рябошапка, не знаете, как поступить? Поступайте по закону. Действуйте!», — резюмировал Деркач.

Как сообщалось, 9 октября народный депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно информации, предоставленной Деркачем, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца «Burisma Group» Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.