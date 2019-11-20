Помпео собрался в отставку

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил трем влиятельным представителям Республиканской партии о том, что планирует покинуть свой пост, поскольку намерен принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас в следующем году.
Об этом сообщает Time.
Помпео «планировал оставаться на посту госсекретаря до весны следующего года, однако последние события, в частности слушания по импичменту президента в Конгрессе, вредят его репутации и ухудшают отношения с Трампом». Поэтому время отставки Помпео будет определяться его способностью найти для этого удобный способ, пишет издание.
Пока неизвестно, обсуждал ли он этот вопрос с президентом, хотя слухи о его намерениях принять участие в избирательной кампании ходят давно.
Помощники Помпео ранее отрицали, что он планирует уйти из администрации. Теперь они отказались комментировать информацию об отставке.
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