Помпео собрался в отставку

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил трем влиятельным представителям Республиканской партии о том, что планирует покинуть свой пост, поскольку намерен принять участие в выборах в Сенат от штата Канзас в следующем году.

Об этом сообщает Time.

Помпео «планировал оставаться на посту госсекретаря до весны следующего года, однако последние события, в частности слушания по импичменту президента в Конгрессе, вредят его репутации и ухудшают отношения с Трампом». Поэтому время отставки Помпео будет определяться его способностью найти для этого удобный способ, пишет издание.

Пока неизвестно, обсуждал ли он этот вопрос с президентом, хотя слухи о его намерениях принять участие в избирательной кампании ходят давно.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планирует уйти из администрации. Теперь они отказались комментировать информацию об отставке.