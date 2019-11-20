Молдова будет получать российский газ со значительной скидкой

Цена на российский газ для Молдовы с 2020 года значительно снизится под влиянием изменений формулы цены контракта — до $173 за 1 тыс. куб. м. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-молдавских переговоров.

«Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет $173 за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня», — добавил российский вице-премьер, которого цитирует ТАСС.

Ранее руководство Молдовы сообщало о достижении договоренности о скидке в цене на газ от «Газпрома» с октября 2019 года. «Это работает. Такая договоренность в силе», — подтвердил Козак.