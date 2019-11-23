NYT написала о «московском следе» в деле о вмешательстве Украины в выборы в США

Российская разведка несколько лет вела кампанию по фальсификации доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в разведке США.

По их информации, начиная с 2017 года Россия пыталась «создать впечатление» о том, что именно Киев, а не Москва, был причастен к взлому почты Демократической партии и другим случаям вмешательства в ход выборов.

Газета пишет, что российские разведчики действовали не напрямую, а через «сеть посредников»: Москва передавала информацию о влиянии Киева «видным россиянам и украинцам», а те, в свою очередь, использовали «сеть посредников» — других предпринимателей, олигархов и своих партнеров, чтобы передать ее дальше — американским властями и некоторым журналистам, которые, скорее всего, были не в курсе о том, откуда взялись эти данные.

По данным NYT, тема обсуждалась на брифинге, на котором присутствовали сенаторы и представители американской разведки. Мероприятие, как отмечает газета, организовали после выступления бывшего эксперта по Европе и России в Совете национальной безопасности США Фионы Хилл в конгрессе. В своих показаниях по делу об импичменте Трампу она коснулась точки зрения, что Россия не причастна к вмешательству в ход выборов в 2016 году, и за этим, вероятно, стоит Украина и ее службы безопасности.

«Это ненастоящий рассказ, который был создан и распространен самими российскими службами безопасности», — заявила Хилл (цитата по Reuters). По ее словам, «русские особенно заинтересованы» в том, чтобы выставить Украину и ее руководство «в крайне негативном свете».

New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора. Как пишет газета, тогда он попросил Зеленского узнать, какую роль в этом деле сыграла Украина.

Напомним, в сентябре NYT уже писала о том, что Трамп предпринимал попытки поиска информации о причастности Украины к вмешательству, несмотря на мнение спецслужб и Минюста США о том, что ответственность за это лежит на России. Чтобы получить доказательства, писала газета, Трамп тогда отправил в Украину своего личного адвоката Руди Джулиани.

Президент был убежден, что некие украинские силы, связанные с Демократической партией в США, участвовали в распространении компрометирующих материалов о бывшем руководителе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте во время президентской кампании. Сам Манафорт впоследствии стал фигурантом дел в США об уходе от налогов, отмывании денег и работе в качестве иноагента без должной регистрации.