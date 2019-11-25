Папа Римский встретился с императором Японии

Папа Римский Франциск, находящийся с апостольской поездкой в Японии, в ходе встречи с императором Нарухито обсудил проблемы окружающей среды.
Как сообщают СМИ, беседа, состоявшаяся в конфиденциальной обстановке, продлилась около 20 минут. Император в строгом черном костюме лично встречал понтифика перед входом во дворец. Он поблагодарил главу Римско-католической церкви за то, что он встретился с пострадавшими при землетрясении и цунами 2011 года. Франциск вспомнил о программе предыдущего дня, когда он побывал в Нагасаки и Хиросиме. Понтифик признался, что плакал, когда узнал о бомбардировках этих городов: в 1945 году он жил в Аргентине, на тот момент ему было девять лет.
Темой разговора Франциска и Нарухито также стали экологические проблемы.
Папа Римский завершит свою поездку в Японию во вторник. В понедельник у него также запланированы встреча с премьер-министром страны и месса на стадионе в Токио.
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