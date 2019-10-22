Император Японии объявил о восшествии на престол

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом он объявил в своем послании, которое транслировалось по местному телевидению.

«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — сказал он.

Церемония восшествия на престол прошла в Императорском дворце в Токио, в ней приняли участие 11 членов королевской семьи, премьер-министр и около 2 тыс. других приглашенных лиц.

Напомним, что еще 30 апреля 85-летний император Японии Акихито отрекся от престола в пользу своего 59-летнего сына. 1 мая наследник Нарухито был провозглашен 126-м императором страны. С его восшествием начинается новая эра Рэйва, которая означает порядок и гармонию.

Накануне парламент Японии поддержал законопроект, позволивший императору Акихито до своей смерти передать престол сыну и стать первым за два века по своей воле сложившим полномочия правителем.