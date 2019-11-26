Минфин разместил ОВГЗ по рекордно низкой цене

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник благодаря сохраняющемуся высокому спросу на 4-летние ОВГЗ смогло снизить средневзвешенную ставку их размещения до 12,4% с 13,3% годовых три недели назад.

Согласно данным на сайте ведомства, при неизменном предложении в 2,5 млрд грн (по номиналу) спрос составил 7,7 млрд грн, хотя это и ниже показателя дебютного аукциона по продаже этих облигаций 5 ноября — 12,47 млрд грн.

Из 44 поданных заявок Минфин удовлетворил 24 по ставкам от 12,33% до 12,64% годовых, отклонив 20, в которых ставки доходили до 13,25% годовых.

В то же время спрос на продажу более коротких бумаг на этих аукционах практически отсутствовал: была подана всего одна заявка на 2,38 млн грн на покупку 6-месячных облигаций по прежней ставке 14,1% годовых и ни одной — на покупку 10-месячных бумаг.