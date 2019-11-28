Из-под носа у Коломойского уводят стратегические активы «Электротяжмаша»

В преддверие большой приватизации, «Команда Зе» решила «распилить» в пользу Рината Ахметова стратегически важное предприятие «Электротяжмаш» - производителя генераторов для АЭС, ТЭС и ГЭС, а также оборудования для железных дорог и городского электротранспорта. Разрешение Коломойского Фонд госимущества спрашивать не стал, пишет Цензор со ссылкой на телеграмм-канал.

Заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский по личной инициативе, без ведома «старших товарищей», занимается «предраспильной» подготовкой к приватизации одного из промышленных гигантов – харьковского завода «Электротяжмаш».Ответственную миссию по «распилу» стратегических активов принял на себя бывший руководитель предприятия «Запорожогнеупор» (группа «Метинвест» Рината Ахметова), депутат Запорожского областного совета от «Оппозиционного блока» Виктор Бусько, назначенный Игнатовским исполняющим обязанности директора харьковского завода.

«Что же получается, пока Игорь Валерьевич пытается раздавить железорудные ГОКи Рината Леонидовича повышенными ставками рентных платежей, из-под носа у Коломойского уводят стратегически важное предприятие «Электротяжмаш» - производителя генераторов для АЭС, ТЭС и ГЭС, а также оборудовании для железных дорог и городского электротранспорта? Причем сопровождает сделку Игнатовский, позиционирующий себя как человек Богдана», - пишет Цензор.

Вся трудовая деятельность Бусько связана со структурами Рината Ахметова. Он начал свой путь вальцовщиком стана горячей прокатки на ахметовском МК «Азовсталь», затем работал на средних руководящих должностях в «Метинвесте». После приобретения Ахметовым, в 2013 году, активов «Запорожогнеупора», Бусько стал генеральным директором этого предприятия.

Как пишет СМИ, ничем выдающимся Бусько в своей жизни не отметился, разве что, как утверждает осведомленный источник в его окружении, многолетней романтической связью с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. C харьковским регионом и местным истеблишментом Бусько никак не был связан, если не считать его лоббистских гешефтов с одиозным экс-губернатором Игорем Райниным, в бытность работы последнего в администрации Порошенко. Известно, что по Бусько в то время работали сотрудники департамента главка «К» СБУ.

Издание предполагает, что своей самодеятельностью «Команда Зе» пошла вопреки интересам главного патрона «команды реформаторов» Сороса. Наверняка не смирится с таким развитием событий уже обозначивший свой интерес к приватизации «Электротяжмаша» Александр Ярославский. «Не говоря уже о том, что Игорь Валерьевич, как всем известно, обладающий блестящим даром убеждения, легко может организовать «воспитательный момент», причем без использования анестезии. Впереди приватизация еще свыше 400 государственных предприятий. В том числе, 339-ти объектов, переданных из сферы Минэкономразвития, и еще 76-ти из Минэкоэнерго, Мининфраструктуры, Государственного управления делами. Среди них много лакомых кусков. С кем из олигархов и по какому из этих объектов вел переговоры Игнатовский? И почему Коломойский не в курсе этих процессов, хотя его имя глава ФГИ Сенниченко поминает всуе почти ежедневно? Все это мы скоро узнаем», - резюмирует СМИ.