Промышленность Харьковщины станет донором избирательной кампании Райнина, - СМИ

Назначение Виктора Бусько руководителем государственного предприятия «Электротяжмаш» лоббировал экс-глава Администрации Президента Порошенко Игорь Райнин. Об этом сообщил источник издания Экономические новости в правительстве.

При этом источник уточнил, что «данное назначение является результатом хитроумной, однако, из-за временного цейтнота, юридически небезупречной комбинации, которая была реализована с участием зампреда ФГИ Сергея Игнатовского».

Как известно, 27 ноября Кабинет министров на закрытом заседании назначил и.о. генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» депутата Запророжского областного совета Виктора Бусько.

«Райнину удалось то, что мало кому удавалось в последние годы — обойти основных игроков в закулисной борьбе за лакомый объект и продавить назначение, которое явилось крайне неожиданным для всех, кроме руководителя „Турбоатома“ Виктора Субботина. Дело в том, что Виктор Георгиевич уже долгое время носится с идеей фикс — объединить „Турбоатом“ с „Электротяжмашем“ и, очевидно с определенным расчетом, помогал сейчас Райнину», отметил источник.

По его словам, «сейчас у Райнина на повестке, помимо обнуления „романа с Порошенко“ и бегства в ОПЗЖ, попытка фактического перехвата рычагов управления в Первой столице. Для этого он и расставляет своих людей в регионе, а крупные предприятия им рассматриваются как потенциальные доноры, которые должны обеспечить ресурсную базу его избирательной кампании».

«Следует ожидать крайне затратного соперничества за «харьковский трон», уверен источник.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что фирмы брата жены Райнина Андрея Бяльковского ООО «НВП Ин-Солюшн» и ООО «Модус-Инструмент» фигурировали в двух уголовных производствах № 12014000000000127 (от 03. 2014) и № 12015220000000157 (от 02. 2015) по фактам растраты имущества «Электротяжмаша» и завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах в 2012-2014 гг.

ГП «Электротяжмаш» занимается проектированием и изготовлением турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных машин постоянного тока, оборудования для нужд электротранспорта. Свыше 2/3 произведенной продукции отправляется на экспорт в более чем 50 стран мира.

Об интересе к приватизации «Электротяжмаша» недавно заявлял владелец группы DCH Александр Ярославский.