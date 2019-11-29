«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Лавтии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в суд Видземского предместья города Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер. Об этом говорится в отчете российского холдинга.
«5 ноября 2019 года ПАО „Газпром“ стало известно, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО „Газпром“ изучает возможности по защите своих интересов», — сообщает компания.
Подробности иска не приводятся.
Напомним, что до этого «Нафтогаз» уже в нескольких странах Европы выиграл подобные иски, арестовав имущество компаний, связанных с «Газпромом», с целью принудить россиян выплатить долг, образовавшийся в результате решения Стокгольмского арбитража.
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