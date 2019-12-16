В договорных матчах подозревают 135 теннисистов

135 теннисистов подозревают в проведении договорных матчей, среди них — теннисист из топ-30 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Welt. По данным издания, на счету у теннисиста из топ-30 есть титулы ATP, его фамилия и награды в публикации не приводятся.

Расследование велось в нескольких странах Европы — в Бельгии, Испании, Франции, а также в США. К нему подключалось ФБР. Как пишет газета со ссылкой на следствие, в странах создали систему манипуляций со ставками, в ее организации подозревается «армянская мафия». Ожидается, что итоги расследования раскроют через несколько месяцев.

Напомним, в начале года стало известно о расследовании Европолом дела о договорных матчах в теннисе. Было арестовано 15 человек. Среди 83 подозреваемых были 28 профессиональных игроков. Tennis Integrity Unit, которая расследовала договорные матчи, отстранила в 2019 году 20 игроков.