Дубилет нанял частную охрану вместо государственной

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.
Об этом министр сам рассказал в эфире телеканала ICTV.
«Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника», — рассказал он.
В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.
Напомним, 8 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить ему охрану.
Он объяснил это тем, что вокруг него «появилось две зоны напряжения»: проект по борьбе с теневым алкоголем и проведение конкурсов на государственные топ-должности.
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