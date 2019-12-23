Борис Джонсон считает, что перезагрузить отношения с Россией невозможно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что перезагрузить отношения с Россией невозможно.

«Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново отношения с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма», — сказал Джонсон журналистам британского еженедельного журнала The Spectator.

«Я был очень, очень разочарован тем, что я не был прав», — утверждал Джонсон, который возглавлял британский МИД в 2016-2018 годах, а с конца июля 2019 года занимает пост премьер-министра королевства.

Напомним, в конце июня Джонсон заявил, что Россия виновата в том, что улучшить отношения Москвы и Лондона не получается. В качестве примера он привел случай с отравлением Скрипалей.