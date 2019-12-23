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США обещают сохранить санкции против РФ до ее ухода с Донбассе и Крыма

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США обещают сохранить санкции против РФ до ее ухода с Донбассе и Крыма

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заверил, что санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока она ведет войну на Донбассе и незаконно оккупирует Крым. Кроме того, он не исключил возможности введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта.

«США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций», — сказал Тейлор во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник.

«И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России», — добавил он.

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Дипломат подчеркнул, что цель санкций — давление на российское правительство, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма. «Эти санкции — не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции — для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на мистера Путина, чтобы РФ ушла с Донбасса и Крыма», — резюмировал Тейлор.

Россия, США, санкции, Уильям Тейлор
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