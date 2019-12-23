Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР все же состоится до конца 2019 года

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции в понедельник согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, заявил журналистам полномочный представитель России Борис Грызлов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции, — сказал он. — Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом». «Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты», — подчеркнул он.

«Представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников — России и ОБСЕ — удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — заявил Грызлов.

Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

«Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран „нормандской четверки“ в Париже», — написала она а своей странице в Facebook.

Однако ни она, ни другие участники видеоконференции до сих пор не сообщили, когда именно и сколько конкретно людей будут освобождены.

Напомним, что вопрос освобождения удерживаемых лиц обсуждался на встрече в Минске 18 декабря, но тогда достичь соглашения не удалось.