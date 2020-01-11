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УЗ выплатила около 24 млн долларов по еврооблигациям, размещенным в 2019 году

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УЗ выплатила около 24 млн долларов по еврооблигациям, размещенным в 2019 году

Государственная акционерная компания «Укрзализныця» выплатила около 24 млн долларов по еврооблигациям, размещенным в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Укрзализныця» осуществила выплату купона по еврооблигациям, которые были размещены в 2019 году на общую сумму 594,9 млн долларов сроком на 5 лет. В соответствии с условиями основного займа в размере 500 млн долларов США и дополнительного займа в размере 94,9 млн долларов США.

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«Выплата по внешним обязательствам в очередной раз осуществлена без задержек и в полном объеме, доказывая статус компании как надежного заемщика перед международными партнерами. При этом, в 2019 году „Укрзализныця“ погасила часть основного долга в сумме 300 млн долларов по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним. Остальные 200 млн долларов по выпуску остаются до погашения в следующие два года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре «Укрзализныця» разместила еврооблигации на сумму почти 100 млн долларов, увеличив общий выпуск евробондов до 600 млн долларов. Конечный срок погашения дополнительного выпуска — 2024 год с эффективной ставкой 7,292% годовых. В начале июля 2019 года «Укрзализныця» впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала на 500 млн долларов. Ставка купона по бондам является самой низкой с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины.

Укрзалізниця, еврооблигации
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