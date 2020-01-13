Nissan собирается выйти из альянса с Renault

Руководство японского автомобильного концерна Nissan ускорило разработку секретного плана по выходу из альянса с французским автомобильным производителем Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванные источники в отрасли.

По данным газеты, Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах с Renault, а также произвести кадровые перестановки в правлении.

Как отмечают источники, бегство Карлоса Гона не стало ключевой причиной этого решения, однако поспособствовало увеличению уже существовавшей напряженности между представителями альянса.

В материале утверждается, что полное прекращение отношений в рамках альянса вынудит его участников искать новых партнеров для эффективной конкуренции с существующими в автомобильной отрасли объединениями, в частности Fiat Chrysler Automobiles (FCA) — Peugeot S.A. (Groupe PSA) и совместное производство Volkswagen и Ford.

Как сообщает FT, в ближайшие дни глава Renault Жан-Доминик Сенар должен представить несколько совместных проектов, призванных продемонстрировать, что альянс все еще может функционировать. Он по-прежнему надеется на сохранение партнерства между компаниями.

Источник, близкий к руководству Nissan, заявил изданию, что вице-президент концерна Макото Утиду, который осенью прошлого года был назначен на эту должность, до последнего момента сотрудничал с Сенаром по запуску новых проектов.

Напоним, что Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию Nissan на сумму $16 млн. В марте прошлого года Гона выпустили из тюрьмы под домашний арест под залог в 1 млрд йен (больше $8 млн). 31 декабря стало известно, что он тайно покинул Японию, нарушив условия освобождения под залог. Позднее выяснилось, что Гон отправился в Ливан транзитом через Стамбул на частном самолете, а во время пересадки его переносили в ящике. Сам экс-глава концерна заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования».