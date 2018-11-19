Глава Nissan и Renault арестован в Японии

Глава Nissan и Renault Карлос Гон в понедельник был арестован в Японии по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Об этом сообщила крупнейшая в стране газета Yomiuri.

Гона подозревают, в частности, в умышленном искажении информации о размере собственных выплат для уклонения от налогов.

Ранее местные СМИ сообщили, что японский автоконцерн Nissan признал вменяемые Карлосу Гону нарушения. Отмечалось, что в ходе внутренней проверки компании удалось обнаружить записи, свидетельствующие, в частности, об умышленном преуменьшении информации о размере денежных выплат Гона, а также нецелевом расходовании им средств компании. Подчеркивалось, что полиции стало известно о нарушениях Гона от осведомителя внутри японского автоконцерна.

Также сообщалось, что на ближайшем заседании совета директоров Nissan будет обсуждаться скорейшая отставка Карлоса Гона и одного из членов совета — Грега Келли. Подчеркивается, что Келли был непосредственно замешан в действиях Гона.

В связи со сложившейся ситуацией компания Nissan после 21:00 по местному времени (после 14:00 по Киеву) проведет срочную пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией.