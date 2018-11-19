Глава Nissan и Renault арестован в Японии

Глава Nissan и Renault Карлос Гон в понедельник был арестован в Японии по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Об этом сообщила крупнейшая в стране газета Yomiuri.
Гона подозревают, в частности, в умышленном искажении информации о размере собственных выплат для уклонения от налогов.
Ранее местные СМИ сообщили, что японский автоконцерн Nissan признал вменяемые Карлосу Гону нарушения. Отмечалось, что в ходе внутренней проверки компании удалось обнаружить записи, свидетельствующие, в частности, об умышленном преуменьшении информации о размере денежных выплат Гона, а также нецелевом расходовании им средств компании. Подчеркивалось, что полиции стало известно о нарушениях Гона от осведомителя внутри японского автоконцерна.
Также сообщалось, что на ближайшем заседании совета директоров Nissan будет обсуждаться скорейшая отставка Карлоса Гона и одного из членов совета — Грега Келли. Подчеркивается, что Келли был непосредственно замешан в действиях Гона.
В связи со сложившейся ситуацией компания Nissan после 21:00 по местному времени (после 14:00 по Киеву) проведет срочную пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
нашим политикам и главе державы такое не грозит.они даже не скрывают что получают и воруют.