В Киеве переименуют еще несколько улиц и библиотек

Ряд столичных улиц могут получить новые названия. Как отмечает пресс-служба Киевсовета, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты поддержали новые названия для нескольких улиц.
В частности, предлагается переименовать:
1) улицу Константина Заслонова на улицу Амет-Хана Султана в Дарницком районе;
2) улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;
3) улицу Сормовскую на улицу Исмаила Гаспринского в Дарницком районе;
4) улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия в Днепровском районе;
5) улицу Минина на улицу Александра Лазаревского в Днепровском районе.
Кроме того, новые названия могут получить и некоторые столичные библиотеки. В частности, заведению им. Матросова в Шевченковском районе предлагается присвоить имя детского писателя Анатолия Костецкого.
Сменить названия могут и три библиотеки для детей в Соломенском районе:
— П. Вершигоры на библиотеку Е. Гуцало;
— В. Кудряшова на библиотеку В. Нестайко;
— А. Пироговского на библиотеку «Преображенская».
Соответствующие переименования должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
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