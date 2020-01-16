В Киеве переименуют еще несколько улиц и библиотек

Ряд столичных улиц могут получить новые названия. Как отмечает пресс-служба Киевсовета, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты поддержали новые названия для нескольких улиц.

В частности, предлагается переименовать:

1) улицу Константина Заслонова на улицу Амет-Хана Султана в Дарницком районе;

2) улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;

3) улицу Сормовскую на улицу Исмаила Гаспринского в Дарницком районе;

4) улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия в Днепровском районе;

5) улицу Минина на улицу Александра Лазаревского в Днепровском районе.

Кроме того, новые названия могут получить и некоторые столичные библиотеки. В частности, заведению им. Матросова в Шевченковском районе предлагается присвоить имя детского писателя Анатолия Костецкого.

Сменить названия могут и три библиотеки для детей в Соломенском районе:

— П. Вершигоры на библиотеку Е. Гуцало;

— В. Кудряшова на библиотеку В. Нестайко;

— А. Пироговского на библиотеку «Преображенская».

Соответствующие переименования должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.