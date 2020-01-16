Рада отложила рассмотрение поправок в Конституцию по децентрализации

Верховная Рада решила снять с рассмотрения предложенный президентом Владимиром Зеленским проект изменений в Конституцию в части децентрализации, чтобы согласовать спорные моменты. Об этом сообщил в четверг глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с нашими коллегами из других фракций, чтобы найти компромиссную позицию по этому проекту», — сказал он журналистам.

Арахамия уточнил, что у членов фракций Рады есть замечания по поводу полномочий префектов, введение должности которых предлагается проектом изменений в Конституцию. «Это практически единственное замечание, если честно, все остальное всех более или менее устраивает», — сказал он.

Президент Украины также подтвердил в четверг, что решил отозвать предложенный им проект и направить его на доработку. «Президент и депутаты выразили общее мнение, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон», — пояснили в офисе Зеленского.

На этой пленарной неделе, согласно календарному плану, Рада должна была направить в Конституционный суд Украины проект поправок в Основной закон в части децентрализации для получения соответствующих выводов. После получения положительного вывода, как отмечал ранее Арахамия, Рада планировала созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект. Процедура внесения изменений в конституцию требует, чтобы на одной сессии проект набрал 226 голосов, а затем на второй — 300 голосов.

Проект конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной раде президентом Зеленским 13 декабря 2019 года. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант.

Главными нововведениями реформы административно-государственного устройства должны стать ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который возьмет функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины, а также создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов и исполкомов.