Страны ЕС могут потерять миллиарды из-за сделки США и Китая

Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Кильского института мировой экономики.
«Нынешнее соглашение по первой фазе торговой сделки между США и КНР будет иметь значительное негативное влияние на экспорт товаров из ЕС. Это, возможно, обойдется Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай», — говорится в исследовании. Согласно предположениям экспертов, особенно сильно торговая сделка затронет Германию, в частности, в сфере производства самолетов и автомобилей.
Авторы доклада отмечают, что экспорт определенных товаров из США в Китай в 2021 году вырастет на $95 млрд по сравнению с 2017 годом, когда торговая война между этими странами еще не началась.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016