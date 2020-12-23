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Из-за санкций США компании ЕС теряют доступ на китайский рынок

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Из-за санкций США компании ЕС теряют доступ на китайский рынок

Руководители европейских технологических компаний и дипломаты ЕС считают, что односторонние санкции США в отношении Китая закрывают компаниям из сообщества доступ на китайский рынок, вследствие чего преимущество получают американские компании. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

В черном списке Минторга США оказался целый ряд компаний из Китая, в том числе корпорация Huawei. В конце минувшей недели в него попал производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). После этого нидерландской компании ASML, выпускающей наиболее передовое оборудование для производства микросхем в Китае, запретили продавать его SMIC.

Санкционный режим Вашингтона, в соответствии с торговой политикой «Америка прежде всего», предусматривает исключения для американцев в плане работы с китайскими компаниями, в то время как группы из других стран заставляют уйти с рынка КНР, приводит издание слова руководителя одной из ведущих европейских компаний, попросившего не называть его имя. «До сих пор американским компаниям выдаются лицензии на поставки продукции Huawei, а европейские поставщики этого сделать уже не могут», — отметил он.

Многие европейские производители микросхем и оборудования для их производства подпадают под американские санкции, поскольку зависят от прав на интеллектуальную собственность США.

Глава другой крупной компании ЕС сказал газете, что ей в свое время запретили поставлять компоненты китайским покупателям из-за подозрений, что они могут быть использованы в военных целях. Но рынок таких компонентов был быстро заполнен американскими поставщиками, которые продавали их через посредников, констатирует предприниматель.

Руководители европейских технологических компаний, поддерживая определенные шаги правительства США с целью предотвращения использования микросхем в интересах наращивания военной мощи Китая, все больше, как указывает газета, «разочаровываются в отношении односторонних американских санкций и надеются сократить использование интеллектуальной собственности США».

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В начале декабря 17 стран — членов ЕС объявили при поддержке Европейской комиссии «о европейской инициативе в области процессоров и полупроводниковых технологий». Эта группа выступила за то, чтобы одна пятая часть средств фонда восстановления экономики сообщества в размере 750 млрд евро была в ближайшие два-три года направлена на исследования в области полупроводников.

Данная инициатива свидетельствует о том, что «европейские правительства хотят меньше зависеть от американских технологий, хотя на достижение этой цели потребуется много времени», подчеркнул один из европейских дипломатов. «Этот процесс ускорили санкции США, — констатирует он. — Для европейских компаний Китай — настолько большой рынок, что им нужно найти способы его обслуживать».

США, ЕС, Китай
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