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Украина хочет на 10 лет отдать Deutsche Bahn «Укрзализныцю»

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Украина хочет на 10 лет отдать Deutsche Bahn «Укрзализныцю»

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця», заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — сказал Гончарук на «Украинском завтраке» в Давосе (Швейцария) в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.

Премьер не сообщил подробностей сделки.

Напомним, что вчера Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии «Меморандум о взаимопонимании».

УЗ, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук
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Комментарии (1)
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Гость
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sdgfsd gsdgsd
sdgfsd gsdgsd 1 час 30 минут назад

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs

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