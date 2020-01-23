Украина хочет на 10 лет отдать Deutsche Bahn «Укрзализныцю»

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця», заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — сказал Гончарук на «Украинском завтраке» в Давосе (Швейцария) в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.

Премьер не сообщил подробностей сделки.

Напомним, что вчера Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии «Меморандум о взаимопонимании».