Украина хочет на 10 лет отдать Deutsche Bahn «Укрзализныцю»

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця», заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
«Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу», — сказал Гончарук на «Украинском завтраке» в Давосе (Швейцария) в четверг утром, передает Интерфакс-Украина.
Премьер не сообщил подробностей сделки.
Напомним, что вчера Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии «Меморандум о взаимопонимании».
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