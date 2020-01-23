Войти
Зеленский пообещал создать в Украине международный арбитраж для инвесторов
инициатива
Зеленский пообещал создать в Украине международный арбитраж для инвесторов
Гончарук ждет денег МВФ в ближайшие месяцы
позиция
Гончарук ждет денег МВФ в ближайшие месяцы

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

106
Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины, при том, что несколько других стран-участниц экономического форума в Давосе отнесены в категорию со стагнацией или тенденцией к уменьшению. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, который принимает участие в Давосском форуме .

«Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины — с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)», — сообщил премьер в Facebook.

Гончарук отметил наступление благоприятного климата для ведения бизнеса на Украине, благодаря созданию равных правил для всех предпринимателей и возможности для каждого по созданию конкурентоспособности.

Читайте также: Гончарук ждет денег МВФ в ближайшие месяцы

«Честная конкуренция и равные правила для всех — это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться», — подчеркнул глава министров.

Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 января 2020
Среда, 22 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016