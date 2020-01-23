Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины, при том, что несколько других стран-участниц экономического форума в Давосе отнесены в категорию со стагнацией или тенденцией к уменьшению. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, который принимает участие в Давосском форуме .

«Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины — с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)», — сообщил премьер в Facebook.

Гончарук отметил наступление благоприятного климата для ведения бизнеса на Украине, благодаря созданию равных правил для всех предпринимателей и возможности для каждого по созданию конкурентоспособности.

«Честная конкуренция и равные правила для всех — это наша религия. Мы в это верим и будем за это бороться», — подчеркнул глава министров.