Под Одессой столкнулись сразу 11 автомобилей

Возле с. Дачное в результате столкновения сразу 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев», погиб один человек и еще двое — госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Неподалеку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением «Одесса-Киев», — сказано в сообщении.

Так, по предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека — госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель «Skoda».

Отмечается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).