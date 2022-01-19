Автобус Одесса-Киев столкнулся с четырьмя легковушками

В Малиновском районе Одессы рейсовый автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, погиб водитель.
Об этом сообщает Национальная полиция.
«Авария с участием рейсового автобуса MAN сообщением „Одесса-Киев“ и еще четырех легковых автомобилей произошла сегодня в полдесятого утра на улице Разумовской», — говорится в сообщении.
По свидетельствам напарника водителя автобуса, его 58-летнему коллеге, находившемуся за рулем, стало плохо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo и наехало на здание магазина.
Сообщается, что водитель автобуса скончался в карете скорой помощи.
В медицинское учреждение с разными травмами был доставлен 47-летний водитель Chevrolet Aveo. Другие водители и их пассажиры в результате ДТП не пострадали.
На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований согласно ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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