Украинские евробонды купили инвесторы из 31 страны

Евробонды, которые Украина выпустила на прошлой неделе, приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.
Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.
«200 инвестиционных фондов из 31 страны приобрели украинские 10-летние евробонды», — написала Маркарова.
Фонды по управлению активами приобрели 85% еврооблигаций, выпущенных на прошлой неделе, хедж-фонды — 7%, пенсионные и страховые фонды — 6%, банки — 2%. Больше всего украинских евробондов нового выпуска приобрели инвесторы из Великобритании (42%), Соединенных Штатов Америки (34%), стран ЕС (19%).
Министр отметила, что средства от нового выпуска еврооблигаций в евро уже на счетах Государственного казначейства Украины.
«Благодаря публичному размещению 10-летних бондов, номинированных в евро, нам удалось существенно расширить инвестиционную базу. Мы рады видеть среди своих инвесторов как глобальные инвестиционные фонды с безупречной репутацией, так и небольшие пенсионные и страховые фонды, преимущественно, из стран ЕС», — отметила Маркарова.
Напомним, что на прошлой неделе были размещены евробонды на 1,25 млрд евро по самой дешевой в истории Украины процентной ставке — 4,375%.
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